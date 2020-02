Wetter Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. Berliner und Brandenburger sollten sich auf ein wechselhaftes und teils schmuddeliges Wochenendwetter mit Schneematsch und Regen einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD)soll es in der Nacht zu Samstag vor allem in der zweiten Nachthälfte mancherorts leichten Schneeregen geben, der vorübergehend in Schneefall mit Mengen um einen Zentimeter übergeht. Kurzzeitig kann es deshalb zu Glätte durch Schneematsch kommen. Tagsüber werde es dann dicht bewölkt und anfänglich vor allem in der Uckermark gelegentlich etwas regnerisch, sonst bleibe es trocken. Die Maximalwerte steigen laut Meteorologen auf neun bis zwölf Grad. Für den Sonntag erwarten die Meteorologen keinen Niederschlag. Die Temperaturen steigen auf sieben bis neun Grad. Die neue Woche beginnt am Montag wolkig, aber meist trocken und mit bis zu zehn Grad.