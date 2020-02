Arzt nachts im Krankenhaus mit Messer attackiert

Berlin. Ein Arzt ist in einem Krankenhaus in Berlin-Buckow mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden. Er bereitete sich in der Nacht zu Donnerstag auf eine Operation vor, als ein betrunkener 21-Jährigen ihn angegriffen haben soll, wie die Polizei mitteilte. Der 49-jährige Arzt habe ihm das Messer aus der Hand schlagen können und sei mit ihm zu Boden gestürzt, wobei er sich leicht verletzte. Anschließend sei es dem Angegriffenen gelungen, sich in Sicherheit zu bringen. Der junge Mann floh mit dem Messer in ein Büro, wo ihn Sicherheitsdienstmitarbeiter mit Unterstützung des Krankenhauspersonals überwältigten und der Polizei übergaben.

Eine Atemalkoholmessung beim Tatverdächtigen ergab einen Wert von 2,0 Promille. Er wurde zunächst psychiatrisch behandelt. Die Hintergründe der Tat, etwa ein Motiv des Mannes, blieben zunächst im Dunkeln. Auch wie der Tatverdächtige in den Sicherheitsbereich des Krankenhauses in der Rudower Straße gelangen konnte, sei derzeit unklar, hieß es.