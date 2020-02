Mehr Anrufer bei Berliner Coronavirus-Hotline

Berlin. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch in Italien ist die Zahl der Anrufer bei der Berliner Beratungshotline in die Höhe geschnellt. Am Dienstag hätten sich 316 und am Mittwoch 290 Menschen gemeldet, teilte die Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit, Lena Högemann, am Donnerstag auf Anfrage mit. Zwischen Freitag und Sonntag seien es pro Tag noch zwischen 18 und 42 Anrufer gewesen. Insgesamt wurden demnach seit dem Start der Hotline vor rund einem Monat knapp 2750 Anrufer gezählt.

"Viele Fragen drehen sich aktuell um die Situation der Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Italien oder anderen Risikogebieten", sagte Högemann. Es riefen Menschen aus ganz Deutschland an, aber auch aus dem Ausland. Die Besetzung der Hotline werde laufend dem Bedarf angepasst, hieß es. Die Anrufe würden von Fachleuten aus den Gesundheitsämtern, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) sowie von den Kliniken Charité und Vivantes angenommen, hieß es.

Die Hotline ist ein Angebot vorrangig an Menschen, die bei sich eine Ansteckung mit dem neuartigen Erreger Sars CoV-2 befürchten. In Berlin sind bisher keine Fälle nachgewiesen.