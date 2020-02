Unfall mit zwei Verletzten: Stau auf Landsberger Allee

Berlin. Pendler auf dem Weg ins Berliner Stadtzentrum müssen sich am Donnerstagmorgen in Lichtenberg auf Verzögerungen einstellen. Wegen eines Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Autos auf der Landsberger Allee wurden zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Feuerwehr sagte. Die Straße wurde nach Informationen der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) stadteinwährts in Höhe Rhinstraße gesperrt. Es kam zu einem Stau. Autofahrer sollten etwa 25 Minuten mehr einplanen, hieß es. Details zu dem Unfall lagen zunächst nicht vor.

( dpa )