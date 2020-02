Regisseur von umstrittenen DAU-Projekt: Alle Gefühle real

Berlin. Der Regisseur des umstrittenen DAU-Projektes, Ilja Chrschanowski, hat die Authentizität seines Berlinale-Beitrags betont. "Alle Gefühle sind real, aber die Umstände sind nicht real, in denen diese Gefühle entstanden sind", sagte der russische Regisseur am Mittwoch in Berlin zur Präsentation des Wettbewerbsfilmes "DAU. Natasha". "Das ist ein Projekt darüber, wie Menschen sich bewusst beschlossen haben, sich auf eine schwierige emotionale Reise zu begeben."

Der Film von Chrschanowski und Jekaterina Oertel ist Teil des seit 2006 laufenden Kunstprojekts um totalitäre Systeme und die Beziehungen der Menschen darin zu rekonstruieren. Dafür sollte Ende 2018 auch eine Mauer in Berlin gebaut werden. Nach Absage des umstrittenen Projekts in Berlin waren Auszüge und Installationen in Paris zu sehen.

Teile des Projekts dürfen in Russland nicht öffentlich gezeigt werden, weil sie laut dortigem Kulturministerium "Pornografie propagieren".

Zu Missbrauchsvorwürfen sagte Chrschanowski, diese seien alle anonym erhoben worden. Verschwiegenheitserklärungen hätten sich nur auf die Arbeit im Projekt bezogen. Er kündigte an, bis Ende des Jahres solle sämtliches Material des Projektes online stehen.