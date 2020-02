Berliner Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall getötet

Berlin. Die Fahrerin eines Motorrollers ist in Berlin bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Die 39-jährige Frau fuhr nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen auf der Blankenburger Straße in Pankow hinter einem Lkw her. Als der Lastwagen nach rechts abbog, soll sie links an ihm vorbeigefahren und dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen sein.

In diesem Jahr starben bisher 14 Menschen in Berlin bei Verkehrsunfällen. Die Zahl der Unfälle war im vergangenen Jahr etwas gestiegen, gleichzeitig hatte es weniger Verletzte gegeben.