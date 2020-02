Männer schlagen und treten auf BVG-Kontrolleure ein

Ein BVG-Kontrolleur hat am Dienstagmittag in Tiergarten schwere Verletzungen erlitten. Der 45-Jährige hatte mit seinem 38 Jahre alten Kollegen gegen 12.45 Uhr in der U-Bahn der U3 zwei Männer angesprochen und zur Überprüfung zum Aussteigen auf dem U-Bahnhof Kurfürstenstraße aufgefordert.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Mann beim Aussteigen einen Stoß von hinten erhalten haben, sodass er zu Boden stürzte. Die beiden Männer sollen dann erst auf den 38-Jährigen eingeschlagen und dann auf den 45-Jährigen eingetreten haben, der immer noch am Boden lag. Anschließend flüchteten sie zu Fuß Richtung Budapester Straße.

Der 45-Jährige erlitt einen Rippenbruch und eine ausgekugelte Schulter und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kollege erlitt leichte Verletzungen. Gegen 15 Uhr erkannte ein Sicherheitsmitarbeiter der BVG an der Maaßenstraße einen der Männer. Polizisten nahmen den Verdächtigen fest.