SPD-Kreisvorsitzender kritisiert Kandidatur von Saleh

Berlin. Tempelhof-Schönebergs SPD-Kreisvorsitzender Lars Rauchfuß fordert, noch einmal zu überlegen, wie die Doppelspitze für den SPD-Landesvorsitz aussehen sollte. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der Berliner Fraktionschef Raed Saleh hatten Ende Januar bekanntgeben, sich beim Landesparteitag im Mai als Duo für den Vorsitz zur Wahl stellen zu wollen. Rauchfuß sagte am Mittwoch, es werde in der SPD noch einmal ein Nachdenken über Salehs Bewerbung geben. In der Partei habe sein Verhalten große Irritationen ausgelöst. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) darüber berichtet.

Saleh hatte in einem Gastbeitrag für die "Berliner Zeitung" Mitte Februar über die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen gefordert, CDU und FDP sollten diejenigen aus der Partei werfen, die mit der Neurechten sympathisierten. Solange das nicht geschehe, sei klar, dass nur SPD, Grüne und Linke uneingeschränkt zur Demokratie und zum Grundgesetz stünden.

Rauchfuß nannte Salehs Beitrag am Mittwoch "politisch unprofessionell". Giffey hatte bereits in der ARD-Talksendung "Maischberger" dazu Stellung genommen und gesagt, es gebe Demokraten sowohl links als auch rechts der politischen Mitte.