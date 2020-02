E-Tretroller-Dienst Tier übernimmt Elektro-Mopeds von Coup

Berlin. Die Elektro-Mopeds des eingestellten Anbieters Coup werden von dem bisher auf E-Tretroller spezialisierten Start-up Tier übernommen. Die Berliner Firma kaufte 5000 Coup-Motoroller und will sie ab Mai in Berlin wieder auf die Straße bringen. Weitere Städte sollen folgen. Das zu Bosch gehörende Unternehmen Coup hatte den Dienst im Winter vollständig eingestellt. Angesichts des starken Wettbewerbs und hoher Servicekosten sei das Angebot wirtschaftlich nicht dauerhaft zu betreiben, hieß es.

Coup hatte seine Fahrzeuge vor allem in Berlin, Madrid und Paris stationiert. 1500 Roller waren in der deutschen Hauptstadt unterwegs. Die von Tier übernommene Flotte soll in Berlin wieder mindestens genauso groß sein, sagte ein Sprecher des Berliner Start-ups am Mittwoch. Die Batterien sollen wie bisher in einer Lagerhalle in der Stadt geladen werden.

Tier ist in Deutschland bislang bekannt für seine Elektro-Tretroller. "Wir haben wertvolle Erfahrungen bei den E-Scootern gesammelt und könnten diese nun auch im Bereich der E-Mopeds effektiv einsetzen", erklärte Tier-Chef und -Mitgründer Lawrence Leuschner. Demnächst sollen die technischen Voraussetzungen für die Integration der Roller in die Tier-App geschaffen werden.

Der Markt ist umkämpft. In der Hauptstadt gibt es mit Emmy einen weiteren Wettbewerber bei den E-Mopeds. Die roten Fahrzeuge sind etwas größer als die der Konkurrenz und bieten Platz für zwei Personen. Insgesamt sind für Emmy 2000 Fahrzeuge in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München und Wien im Einsatz.