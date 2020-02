Landtagspräsidentin ruft zu Kampf gegen Rassismus auf

Potsdam. Der Brandenburger Landtag hat mit einer Schweigeminute der Opfer des Anschlags in Hanau gedacht. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke rief am Mittwoch dazu auf, gegen rechten Terror und Ausländerfeindlichkeit vorzugehen. "Wir müssen die gesellschaftlichen und politischen Ursachen aufdecken und dem Rechtsterrorismus und Rassismus in Deutschland entschieden den Kampf ansagen", sagte Liedtke in Potsdam. "Mit allen Menschen in unserem Land, die guten Willens sind - und das ist die übergroße Mehrheit - müssen wir gemeinsam Wege finden, Rassismus in Deutschland zu überwinden."

Die Landtagspräsidentin sagte: "Die grausame Tat macht fassungslos und traurig." Die Abgeordneten erhoben sich für eine Schweigeminute und gedachten der Opfer. Ein Deutscher hatte in der vergangenen Woche in Hanau in Hessen neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Er soll auch seine Mutter und sich selbst getötet haben. Der Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.