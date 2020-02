Coronavirus: Amtsärztin schlägt Alarm

Viele Stellen sind in Gesundheitsämtern nicht besetzt. Zudem herrscht Verwirrung bei den Infektionstests. Wer bezahlt sie?

Im Falle einer Ausbreitung des Coronavirus’ in Deutschland sehen sich die Berliner Gesundheitsämter vor große Aufgaben gestellt. Nun melden sich erste Amtsärzte zu Wort: Gegen das Virus habe man mit dem aktuellen Personalnotstand keine Chance.

Berlin sei für Coronavirusfälle „gut aufgestellt“, ließ Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) erst vor wenigen Wochen verlauten. In manchen Gesundheitsämtern kann man dazu nur den Kopf schütteln. „Das stimmt für meinen Bezirk definitiv nicht“, sagt Martina Hänel, leitende Amtsärztin im Gesundheitsamt Marzahn-Hellersdorf. Die Hälfte der 22 Arztstellen ist dort aktuell nicht besetzt. Bis Mitte des Jahres verabschieden sich zudem zwei weitere Ärzte in den Ruhestand.

Coronavirus: Etwa 500 Vollzeitstellen sind in Gesundheitsämtern unbesetzt

Mit dem Personalproblem steht Marzahn-Hellersdorf zwar schlecht, aber nicht alleine da. Etwa 500 Vollzeitstellen sind in den Berliner Gesundheitsämtern aktuell nicht besetzt. Davon sind 55 Stellen für Ärzte vakant.

„Wir können aktuell nur Aufträgen mit hoher Priorität nachkommen“, sagt Hänel. Dazu gehören etwa Einschulungsuntersuchungen. Routine-Begehungen, wie die regelmäßige Kontrolle der Hygiene in Krankenhäusern, müssten momentan ausfallen. „Die Grippewelle macht uns zu schaffen“, so Hänel weiter. „Mit Einführung der Masern-Impfpflicht ab März werden wir ziemlich überlastet sein.“

Marzahn-Hellersdorf hat zu wenig Mitarbeiter

Sollten sich Infektionskrankheiten wie das Coronavirus ausbreiten, weiß man im Bezirk nicht, wie die Situation mit nur zehn Mitarbeitern bewältigt werden soll. „Die Hygiene-Abteilung ist bei uns nicht besetzt“, sagt Hänel.

Bereits jetzt bekommen die Amtsärztin und ihre Kollegen regelmäßig Anfragen von Bürgern, die sich nach dem Coronavirus erkundigen. „Wir sind schon mittendrin“, sagt sie. „Bei Verdachtsfällen sind wir es, die entscheiden, ob jemand in Quarantäne gehen muss oder einen Abstrich durchführen sollte.“

Fällt ein Labortest positiv aus, würde das Gesundheitsamt zudem über weitere Maßnahmen des Infektionsschutzes entscheiden. Auch Menschen, die keinen Hausarzt in der Stadt haben, wenden sich ans Gesundheitsamt.

Bislang wurden keine Fälle des Coronavirus’ in Berlin nachgewiesen

Noch sind in Berlin keine Fälle des Coronavirus’ nachgewiesen worden. Das könnte daran liegen, dass eine Vielzahl an Kriterien erfüllt werden muss, um darauf überhaupt getestet werden zu können. Ein Berliner berichtete dem RBB, er habe er sich nach seiner Italienreise auf das Virus testen lassen wollen – was sich als ziemlich kompliziert herausstellte.

Zunächst sei er nach 68 vergeblichen Anrufen bei der Corona-Hotline an seinen Hausarzt verwiesen worden. Dieser habe ihn aus Angst vor einer Ansteckung abgelehnt. In der Charité wollten sie den Mann nur dann testen, wenn er die Kosten für den Test in Höhe von 300 Euro selbst trage. Die Begründung lautete, dass der Corona-Schnelltest Menschen vorbehalten sei, die einen wirklichen Kontakt zu infizierten Personen gehabt hätten.

Coronavirus: Tests nur bei absoluten Härtefällen

Wie in Berlin mit Verdachtsfällen umgegangen wird, hat die Senatsverwaltung für Gesundheit gemeinsam mit dem Berliner Gesundheitswesens festgelegt. „Es kann sich nicht jeder auf Wunsch testen lassen“, erklärt Romina Rochow, Pressesprecherin von den DRK Kliniken Berlin. Im ersten Schritt sollte man sich bei der Corona-Hotline der Senatsverwaltung für Gesundheit beraten lassen, ob eine Testung erforderlich ist.

Laut deren Kriterien können sich nur Personen auf das Virus testen lassen, bei denen alle Symptome entsprechend der Falldefinition des Robert Koch-Instituts vorliegen. Demnach muss man, um getestet werden zu können, sowohl die respiratorischen Symptome wie Atemnot oder Husten – unabhängig von deren Schwere – aufweisen, als auch Kontakt einer infizierten Person gehabt haben.

Zudem müssen alle Kriterien des Krankheitsbilds, wie beispielsweise Fieber und eine Lungenentzündung erfüllt sein und ein Aufenthalt in einem Risikogebiet nachgewiesen werden. Ist dies alles der Fall, ist die Durchführung der Diagnostik mit den zuständigen Gesundheitsämtern abzusprechen. Das Robert Koch-Institut empfiehlt hier vor allem eine ambulante Versorgung.

Bei ärztlicher Verordnung werden Kosten von Krankenkassen übernommen

Die Kosten für die Testung werden bei ärztlicher Verordnung von den Krankenkassen übernommen. „In Fällen, in denen sich Menschen aus eigener Entscheidung testen lassen möchten, muss privatärztlich abgerechnet werden und die Kosten in Höhe von rund 150 Euro selbst übernommen werden“, erklärt Anne Rediger, Sprecherin der Charité.

Am Dienstag beriet die Senatsverwaltung für Gesundheit darüber, wie mit der Infektionskrankheit umgegangen werde. Nähere Informationen wurden dazu bisher allerdings noch nicht bekanntgegeben.