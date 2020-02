Unfälle Wolf bei Autounfall in Herzberg getötet

Herzberg. Ein Wolf ist einer Autofahrerin auf der Bundesstraße 101 in der Nähe von Herzberg (Elbe-Elster) vor den Wagen gelaufen und dabei getötet worden. Die Frau sei bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Für die Bergung des Wolfs wurde das Landesumweltamt informiert. Wölfe sind in Deutschland streng geschützt Tiere.

Seit 1990 wurden laut der Behörde in Brandenburg mehr als 150 tote Wölfe gemeldet; 19 davon wurden illegal geschossen, die anderen starben im Straßenverkehr oder durch sonstige Umstände.