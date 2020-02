Kudamm-Raser: Termin vor dem Bundesgerichtshof steht fest

Die als Kudamm-Raser bekannt gewordenen Hamdi H. und Marvin N. wurden im März 2019 vom Landgericht erneut wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Verteidigung kündigte umgehend den nächsten Gang nach Karlsruhe an. Wie die Morgenpost erfuhr, gibt es nun einen Termin zur Hauptverhandlung über die Revisionen vor dem Bundesgerichtshof - am Donnerstag, den 23. April 2020 um 9.30 Uhr.

Illegales Autorennen über Kudamm: Senior stirbt

Hamdi H. und Marvin N. lieferten sich in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar 2017 ein Rennen über den Kudamm und den Tauentzien. Dabei überfuhren sie mehrere rote Ampeln und erreichten Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometer pro Stunde.

An der Kreuzung Nürnberger Straße prallte der Wagen von H. in den von rechts bei Grün auf die Kreuzung einfahrenden 67-Jährigen. Das Opfer erlag noch in seinem Auto seinen schweren Verletzungen.

Kudamm-Raser-Prozess schrieb Rechtsgeschichte

Mit dem ersten Urteil hatte das Berliner Landgericht Rechtsgeschichte geschrieben. Erstmals wurden in Deutschland Beteiligte an einem illegalen und tödlich endenden Autorennen wegen Mordes verurteilt. Der Fall war eine Grundlage für eine Gesetzesänderung, durch die die Beteiligung an einem illegalen Autorennen mit Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren geahndet werden.