Leiter der Film- und Fernsehakademie nach Vorfall beurlaubt

Berlin. Nach einem nicht näher kommunizierten "Vorfall" ist der Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) bis auf weiteres beurlaubt worden. "Es trifft zu, dass nach einem Vorfall am Freitag, der uns am Montag zur Kenntnis gebracht wurde, der Direktor von mir in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kuratoriums bis auf weiteres beurlaubt wurde", bestätigte der Chef der Senatskanzlei, Christian Gaebler, der dpa am Dienstag.

Der Direktor habe einen Vertrag mit der DFFB, nicht mit dem Land Berlin. Die Akademie sammele jetzt Aussagen von Zeuginnen und Zeugen. "Das Kuratorium wird sich in seiner schon länger geplanten Sitzung am 6. März mit allem befassen und notwendige Entscheidungen treffen."

Nähere Angaben zu den Vorwürfen wurden nicht gemacht. Auch der Direktor selbst wollte sich auf Anfrage inhaltlich nicht äußern. "Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich keine Erklärung abgeben", hieß es in einer Stellungnahme. Dies könne seinen Status bei Arbeitgeber und Kuratorium beeinträchtigen, bevor die Angelegenheit selbst ausführlich erörtert worden sei.