Kostenfreie Fahrscheine für Berliner Ehrenamtler

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-Bahn Berlin wollen Ehrenamtler in der Hauptstadt erneut mit kostenlosen Tickets unterstützen. Dafür werden in den kommenden zwei Jahren jeweils 17 000 Einzelfahrscheine zur Verfügung gestellt, wie die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Dienstag mitteilte. Seit zehn Jahren gibt es entsprechende Verträge für kostenlose Tickets zwischen der Senatsverwaltung, der BVG, der S-Bahn Berlin und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin. Insbesondere Engagierten mit geringen Einkommen soll so die Fahrt zu ihren Einsatzorten ermöglicht werden.

( dpa )