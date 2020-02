Innensenator Geisel will nach dem rechtsextremen Anschlag von Hanau Moslems in Berlin besser schützen.

Anschlag Nach Hanau: Geisel will Moscheen in Berlin stärker schützen

Nach dem rechtsextremen Anschlag in Hanau mit elf Toten will der Berliner Senat Muslime in der Hauptstadt stärker schützen. Uniformierte und zivile Polizeikräfte sollen vor großen Moscheen eingesetzt werden, sagte Innensenator Andreas Geisel am Dienstag.

Um welche Orte es sich dabei genau handelt, wollte er nicht sagen, „weil Sie dann im Umkehrschluss ablesen könnten, welche nicht geschützt werden“. Insgesamt gebe es 107 Moscheen in Berlin, „die wir nicht alle gleichzeitig und in gleicher Intensität schützen können“.

Auch wenn es keine konkreten Erkenntnisse über rechtsextreme Anschlagsvorhaben in Berlin gebe, bestehe weiterhin eine „abstrakt hohe Gefährdungslage“, so Geisel weiter. Auch muslimische Kultureinrichtungen und Shisha-Bars sollen bei Bedarf geschützt werden.