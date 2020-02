Interaktiver Online-Gottesdienst am Aschermittwoch

Erfurt. Die Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) lädt am Aschermittwoch (26. Februar) zu einem interaktiven Online-Gottesdienst mit dem Thema "Sorge dich nicht" ein. Durch das Angebot könnte jeder selbst bestimmen, wann und wo er den Gottesdienst feiern wolle, sagte der Pfarrer der Online-Kirche Rámon Seliger laut Pressemitteilung. Ab 0.00 Uhr können eine Predigt und eine Lesung als Video abgerufen werden, wie die EKM am Dienstag mitteilte. Außerdem gebe es Online-Gebete und die Möglichkeit, sich online segnen zu lassen und Pläne für die Fastenzeit zu benennen. Seit 2018 gibt es das Online-Angebot der EKM. Mit den Online-Gottesdiensten will sich die Kirche an die veränderte Lebenswirklichkeit der Menschen anpassen.

( dpa )