Zwei Jugendliche nach versuchten Einbruch festgenommen

Berlin. Zwei 16 Jahre alte Jugendliche sind nach einem versuchten Einbruch im Berliner Ortsteil Niederschönhausen festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei sollen sie in der Nacht zu Dienstag versucht haben, in ein Restaurant einzusteigen - die Schaufensterscheibe des Lokals in der Grabbeallee wurde von den Beamten zersplittert vorgefunden. Bei einem der Teenager wurde zudem ein Einhandmesser sowie ein Tütchen Marihuana sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen wieder entlassen.