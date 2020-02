Über 100 Straftaten bei Verkehrssicherheitstagen registriert

Berlin. Regelwidriges Abbiegen, zu hohe Geschwindigkeit, Alkohol am Steuer: Die Berliner Polizei hat in der vergangenen Woche anlässlich der Berliner Verkehrssicherheitstage gezielte Verkehrskontrollen in allen Bezirken der Hauptstadt durchgeführt. Dabei wurden 3966 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 107 Verkehrsstraftaten angezeigt. Rund 1990 Beamte hatten an 478 stationären und mobilen Kontrollstellen knapp 5600 Verkehrsteilnehmer kontrolliert, wie die Polizei am Dienstag in ihrer Bilanz mitteilte.

Im Fokus der Kontrollen standen unter anderem Fehler beim Abbiegen, Falschparken, Fahren unter Alkoholeinfluss sowie das Ignorieren von roten Ampeln. Auch Radfahrer und die Schulwegüberwachung wurden verstärkt in den Blick genommen. Beispielsweise wurden 650 Abbiegeverstöße und 531 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Zudem waren 35 Menschen mit zu viel Alkohol unterwegs - den Höchstwert erreichte ein E-Scooter-Fahrer mit 2,3 Promille. Auch zwei illegale Autorennen wurden zur Anzeige gebracht.