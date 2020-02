Berlin Volleys müssen ohne Pujol und Ensing auskommen

Berlin. Ersatzgeschwächt müssen die Berlin Volleys am Dienstag (18.30 Uhr/Sport1) in der Volleyball-Bundesliga bei den SWD powervolleys Düren antreten. Sowohl Zuspieler Pierre Pujol als auch Diagonalangreifer Kyle Ensing konnten die Reise ins Rheinland nicht mit ihrer Mannschaft antreten. Das gab der Verein am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Franzose Pujol leidet an einem Knochenmarködem im linken Sprunggelenk. Er wird mindestens zwei Wochen lang pausieren müssen. Der US-Amerikaner Ensing hingegen fehlt wegen dringender privater Angelegenheiten.