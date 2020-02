„Freie Fahrt für alle“: Offenbar S-Bahn-Automaten beschädigt

Fahrkartenautomat an einer Haltestelle in Berlin (Archivbild)

Berlin. In einer Mitteilung, die über ein linksextremistisches Internetportal verschickt wurde, behauptet eine Gruppe mit dem sperrigen Namen „„Bürger*innenIni Freie Fahrt“, in der Nacht zu Montag Fahrkartenautomaten der S-Bahn auf mehreren Berliner Bahnhöfen beschädigt zu haben. Darüber hinaus ruft die ominöse Gruppierung dazu auf, weitere Automaten „außer Betrieb zu nehmen“.

Betroffen sind nach Angaben der Gruppe Automaten entlang der Linien S25, S7, S3 und S8, unter anderem an den Bahnhöfen Wollankstraße, Schönholz, Rummelsburg und Mehrower Allee. Die Gruppe will es mit der Aktion nach eigenen Angaben „allen Menschen möglich machen, die Züge kostenlos und ohne Ticket zu nutzen“. Die S-Bahn prüft derzeit den Wahrheitsgehalt des Bekennerschreibens.

Viele Menschen könnten nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben, weil sie sich kein Ticket leisten könnten, heißt es in dem Bekennerschreiben weiter. Durch das Zerstören der Automaten könnten Nutzer ohne Ticket in die Züge steigen und bei einer Kontrolle angeben, an einem der Bahnhöfe ohne funktionierenden Automaten eingestiegen zu sein. Dadurch sei eine Möglichkeit geschaffen worden, kostenlos Bahn zu fahren.

Berlin will Schwarzfahren nicht mehr als Straftat ahnden

Hier irrt die Gruppierung allerdings. Wie S-Bahn-Sprecherin Sandra Spieker der Berliner Morgenpost bestätigte, können Fahrgäste in diesem Fall nur eine Station fahren und müssten dann aussteigen, um sich am nächsten Bahnhof mit funktionstüchtigen Automaten ein Ticket zu kaufen und dieses zu entwerten. Alles andere fällt in den Bereich „Erschleichen von Leistungen“ und gilt als Schwarzfahren und damit als Straftat.

Zuletzt gab es in Berlin Bestrebungen, Schwarzfahren nur noch als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Das Land Berlin will sich mit Thüringen im Bundesrat dafür einsetzen. „Es ist schlicht unverhältnismäßig, wenn der Staat Menschen mit dem Strafgesetzbuch zu Leibe rückt, nur weil sie mehrfach ihr Busticket nicht gelöst haben. Eine Ordnungswidrigkeit wäre hier angemessen“, erklärte Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) im vergangenen September.