Mann klingelt bei Einbruchsopfer und gesteht

Berlin. Monate nach einem Einbruch in Berlin-Reinickendorf hat ein Mann an der Haustür des Betroffenen geklingelt und die Tat gestanden. Der 39-Jährige beichtete dem Bewohner am Sonntagnachmittag, bei einem Einbruch in dessen Wohnung am 6. Dezember beteiligt gewesen zu sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 57-Jährige bat den Überraschungsbesuch demnach herein und alarmierte die Polizei, die den Mann festnahm. Ob "Reue die Triebfeder des Festgenommenen" sei und ob das Geständnis überhaupt der Wahrheit entspreche, ermittele nun die Kripo, hieß es.

( dpa )