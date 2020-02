Ende der Siegesserie kann Eisbär Ferraro nicht erschüttern

Nürnberg (dpa/bb) – Angreifer Landon Ferraro blieb am Sonntag gelassen, obwohl die Eisbären Berlin nach fünf Siegen in der Deutschen Eishockey Liga wieder einmal verloren hatten. "Wir hätten in manchen Situationen etwas schneller und präziser spielen können, aber man kann nicht jedes Spiel gewinnen", sagte er nach dem 3:5 gegen die Nürnberg Ice Tigers bei "Magentasport". Zuversichtlich stimmten den Kanadier die zuletzt starken Leistungen des Tabellenvierten. "Wir haben gutes Eishockey gespielt und müssen einfach so weitermachen", sagte er.

Der 28 Jahre alte Flügelstürmer, der zwei Tore zur letztlich erfolglosen Aufholjagd gegen die Franken beigesteuert hatte, haderte nur damit, dass die Berliner zu wenig aus ihren zahlreichen Torgelegenheiten gemacht hatten. "Das war hart. Wir hatten so viele Chancen im Laufe des Spiels", sagte Ferraro, lobte aber auch Nürnbergs überragenden Torhüter. Niklas Treutle habe "unglaublich" gehalten.

Auch Trainer Serge Aubin mochte sein Team nicht allzu hart kritisieren. "Nürnberg hat uns für jeden Fehler, den wir gemacht haben, einen hohen Preis zahlen lassen. Das ist nicht in jedem Spiel so", sagte er. Zufrieden war der Kanadier vor allem mit dem Einsatz im Schlussdrittel, als die Berliner einen Drei-Tore-Rückstand fast noch wettmachen konnten. Nach der zweiten Pause hätten seine Spieler einen "fantastischen Job" gemacht, sagte er. "Das hat diesmal nicht funktioniert, aber unser Gegner hat extrem gut gespielt", räumte Aubin ein. "Es war eines dieser Spiele, aus denen man lernen muss."