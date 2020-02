Mann bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Berlin. Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wedding leicht verletzt worden. In der Wohnung in der Sylter Straße haben am späten Sonntagabend Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag sagte. Die Flammen konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Mieter der Wohnung kam mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Die Brandursache war noch unklar. Zunächst berichtete die "B.Z.". Demnach soll es sich um eine Pflegeeinrichtung handeln.

( dpa )