Knapp 500 neue Anträge für SED-Opferrente in Berlin

Berlin. In Berlin haben knapp 500 Betroffene seit Ende November eine SED-Opferrente beantragt. Es werde mit weiteren Anträgen gerechnet, teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ende November 2019 waren Gesetzesänderungen in Kraft getreten, die einen größeren Kreis von Betroffenen politischer Verfolgung in der DDR anerkennen. Zudem wurden die Voraussetzungen für die Rente verringert. So müssen Betroffene jetzt noch 90 Tage politischer Haft nachweisen, vorher waren es 180 Tage.

Zudem wurden die ersten sieben Anträge von Menschen registriert, die einer "Zersetzung", einer Zerstörung ihres persönlichen Lebens, durch staatliche Repressionen zum Opfer fielen. Für diese Betroffenen sieht das Gesetz nun eine einmalige Zahlung von 1500 Euro vor. Anerkannte verfolgte Schüler könnten nun ebenfalls Leistungen beanspruchen, hier gibt es laut Senatsverwaltung fünf Anträge.

Derzeit beziehen laut Angaben knapp 6300 Betroffene eine monatliche Opferrente. Seit 2007 hat das Land Berlin laut Sozialverwaltung DDR-Opfer von politischer Verfolgung mit rund 280 Millionen Euro unterstützt.