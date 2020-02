Das sagen Berliner Politiker zur Hamburg-Wahl

Rot-Grün kann in Hamburg weiterregieren, die CDU verliert, die AfD bangt. So reagieren Berliner Politiker auf das Wahlergebnis.

Die SPD hat trotz erheblicher Stimmenverluste die Bürgerschaftswahl in Hamburg gewonnen. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher darf weiterregieren, die ersten Hochrechnungen sahen die SPD bei 38,4 Prozent. Die Grünen verdoppelten ihr Ergebnis von 2015 und erhielten 24,9 Prozent, wobei nach Daten von Infratest dimap viele frühere SPD-Wähler diesmal für die Grünen gestimmt haben.

Damit stehen die Zeichen auf eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition in der Hansestadt unter Führung der SPD. Denn das Ziel, mit Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank den ersten Platz zu holen, haben die Grünen verfehlt. Die CDU sackte auf das zweitschlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl seit 70 Jahren ab. Nur noch 11,2 Prozent stimmten für die Partei, die lange den Bürgermeister in der Hansestadt gestellt hatte. Die Linke blieb stabil bei 9,5 Prozent. Zittern um den Einzug in die Bürgerschaft mussten am Abend FDP und AfD (Stand 20.45 Uhr).

Berliner Landespolitik beobachtet Hamburg-Wahl sehr genau

In der Berliner Landespolitik wurden die Ergebnisse aus Hamburg sehr aufmerksam registriert. Gerade die SPD wertet die Aufholjagd ihrer Parteifreunde als Zeichen, dass auch im Herbst 2021 bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus ein Sieg möglich sein könnte. „Hamburg ist Vorbild für uns alle“, sagte Fraktionschef Raed Saleh. Die SPD habe gezeigt, dass sie Wahlen gewinnen könne, so Saleh, der im Mai gemeinsam mit Bundesbildungsministerin Franziska Giffey SPD-Landeschef werden soll.

Der Plan der Berliner SPD, im kommenden Jahr auf Giffey als Spitzenkandidatin zu setzen, dürfte durch das Hamburger Ergebnis unterstützt werden. Denn es zeigte, wie wichtig eine anerkannte Persönlichkeit an der Spitze für den Parteierfolg sein kann. Laut Infratest dimap gaben 59 Prozent der befragten SPD-Anhänger an, Tschentscher sei für sie der Grund, die SPD zu wählen.

Berliner Grüne feuen sich über Hamburger Wahlergebnis

Auch für Berlins Grüne ist das Ergebnis ein Vorbild. Die Hamburger hätten es geschafft, hohe Umfragewerte auch wirklich bei einer Wahl hereinzuholen, sagte Landeschefin Nina Stahr. 25 Prozent seien in einer Großstadt aber „nicht das Ende der Fahnenstange“ für ihre Partei. Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner sagte, die Bürgerschaftswahl sei das Resultat des „Orientierungsverlustes und der vielen Fehler der CDU rund um Thüringen“. Das Ergebnis mache deutlich, dass die CDU keine Zeit zu verlieren habe. „Wer auf Zeit spielt oder parteitaktisch agiert, verliert. Die offenen Führungsfragen müssen schnellstmöglich geklärt werden. Wir brauchen wieder ein klares Profil, einen klaren Kurs und eine unmissverständliche Haltung zu den Rändern von links und rechts.“

Für die AfD ist Hamburg nach einem langen Siegeszug der erste Rückschlag. Vor fünf Jahren war sie in der Hansestadt das erste Mal in ein westdeutsches Landesparlament eingezogen. Berlins AfD-Fraktionschef Georg Pazderski sagte, seine Partei müsse eine noch klarere Grenze nach Rechtsaußen ziehen und ein „bürgerlich-konservatives Image schärfen“.