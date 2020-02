Eisbären Berlin verlieren 3:5 bei Nürnberg Ice Tigers

Nürnberg (dpa/bb) – Die Siegesserie der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga ist beendet. Am Sonntag verloren die Hauptstädter bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:5 (0:1, 0:2, 3:2), nachdem sie zuvor fünf Spiele hintereinander gewonnen hatten. Landon Ferraro erzielte zwei Tore, außerdem traf Pierre-Cédric Labrie für die Hauptstädter, deren späte Aufholjagd erfolglos blieb.

Vor 6080 Zuschauern in der Arena Nürnberg sorgte der frühere Eisbären-Profi Daniel Fischbuch bereits in der zweiten Minute für die Führung der Gastgeber. Die Berliner erarbeiteten sich im Laufe des Anfangsdrittels einige Chancen, konnten diese aber nicht nutzen. Auch nach der ersten Pause waren die Franken effizienter. Mit einem erfolgreichen Alleingang baute Eugen Alanov ihren Vorsprung aus. Die Eisbären blieben bemüht, scheiterten aber immer wieder am starken Nürnberger Torhüter Niklas Treutle. Stattdessen erzielte Andreas Eder im Powerplay den dritten Treffer der Hausherren.

Erst im Schlussabschnitt durften auch die Gäste jubeln. Labrie verkürzte in Überzahl. Fischbuch stellte mit seinem zweiten Tor den alten Abstand wieder her, ehe Ferraro mit zwei Treffern noch einmal Hoffnung bei den Berlinern weckte. Doch den Schlusspunkt setzte erneut Fischbuch mit einem Schuss ins leere Tor der Eisbären.