Fechter Tulen gewinnt 60. Weißen Bären im Herrendegen

Berlin. Fechter Tristan Tulen aus den Niederlanden hat das Jubiläumsturnier des 60. Weißen Bären von Berlin im Herrendegen gewonnen und seinen Vorjahreserfolg wiederholt. In den Finalgefechten am Sonntag vor 500 Zuschauern im historischen Kuppelsaal auf dem Gelände des Olympiaparks setzte sich der 29-Jährige im Halbfinale zunächst gegen Dzianis Paulouski (Weißrussland) durch und behielt danach im Endkampf gegen den Dänen Patrick Jörgensen die Oberhand. Jörgensen hatte in der Vorschlussrunde den besten Deutschen Lucas Bellmann aus Leverkusen besiegt.

Bester Berliner im Feld der 220 Teilnehmer und mit Sonderpreis geehrt wurde wie im Vorjahr Michael Behrendt auf Rang 55. Tulen gelang der dritte niederländische Erfolg beim Weißen Bären nach Bas Verweijlen 2014 und dem eigenen Triumph 2019. In der Turniergeschichte war es erst die fünfte erfolgreiche Titelverteidigung.