Berlin Volleys ziehen als Tabellenerster in die Playoffs ein

Berlin. Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga ein Nahziel erreicht und werden als Erster der Hauptrunde in die am 28. März beginnenden Meisterschafts-Playoffs einziehen. Diese Platzierung verschafft dem deutschen Meister und Pokalsieger von Trainer Cedric Enard in den K.o.-Spielen bis hin zu einer möglichen Endspiel-Serie einen Heimvorteil.

Da am Samstagabend der VfB Friedrichshafen die Alpenvolleys Haching mit 3:1 besiegte, sind die BR Volleys nun nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdängen. Zwar können an den verbleibenden vier Spieltagen der Hauptrunde noch drei Mannschaften (Frankfurt, Haching, Friedrichshafen) nach Punkten mit den Berlinern gleichziehen, doch dann entscheidet als zweites Kriterium die Anzahl der Siege über die Platzierungen. Und an die 18 Saisonsiege der bisher noch ungeschlagenen BR Volleys kommt niemand mehr heran.

Ihr nächstes Bundesligaspiel bestreiten die BR Volleys am Dienstag bei den SWD powervolleys Düren. Es ist die Neuauflage des Pokalfinales vom 16. Februar in Mannheim. Dort siegte der Hauptstadtclub souverän mit 3:0.