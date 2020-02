BVG: Ausbau der Infrastruktur für E-Busse kommt nicht voran

Ein Elektrobus des polnischen Herstellers Solaris. Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen solche Busse in Berlin häufiger einsetzen.

J. Fahrun und C. Latz

J. Fahrun und C. Latz

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) setzen unter dem Druck der rot-rot-grünen Koalition auf Elektromobilität. Nun bremst aber ein politischer Streit um das Budget der BVG für das Jahr 2020 nicht nur die Beschaffung von Elektrobussen, sondern auch den Aufbau der dafür nötigen Infrastruktur aus. Die BVG-Manager sind derzeit nicht in der Lage, Bestellungen auslösen zu können, weil es keinen vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplan für das laufende Jahr gibt. Es droht Stillstand.

Zunächst seien 90 weitere E-Busse für 61 Millionen Euro noch nicht beim polnischen Hersteller Solaris geordert worden, hieß es aus informierten Kreisen. Darüber hinaus musste die BVG eine Ausschreibung für den Bau eines neuen Betriebshofes für E-Busse in Köpenick stoppen. Der Auftrag wurde nicht vergeben, heißt es dazu auf der Internetseite des Amtsblattes der Europäischen Union.

Eine Service- und Ladestelle für 220 Busse ist geplant

Auf 4,3 Hektar plant die BVG an der Köpenicker Landstraße neben der neuen Minna-Todenhagen-Brücke zwischen den Ortsteilen Baumschulenweg und Oberschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick einen Betriebshof nur für Elektrobusse. Im Februar 2019 hatte die Anstalt des öffentlichen Rechts dafür als ersten Schritt die Tragwerksplanung ausgeschrieben, also die statische Berechnung der geplanten Carports und Betriebsgebäude, sowie die grundsätzliche Positionierung der Bauten auf dem Gelände. Als Service- und Ladestützpunkt für den Südosten der Stadt soll der Betriebshof künftig 220 Elektrobusse aufnehmen können.

Die BVG beschreibt im Ausschreibungstext auch einen gewissen Zeitdruck: „Die Lieferung von 90 Elektro-Eindeckomnibussen (EEN) im Jahr 2021 erfordert die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur auf den Flächen der Köpenicker Landstraße 297.“ Wie lange nun die Verzögerung ausfallen wird, konnte die BVG noch nicht sicher sagen. Zumindest im Fall des Betriebshofes habe man zeitliche Puffer, weil der bestehende Betriebshof an der Indira-Gandhi-Straße in Weißensee noch Platz für E-Busse habe, wenn sie denn geliefert würden, ehe der Betriebshof im Südosten fertig sei.

Seit Monaten sind die zuständigen Senatsmitglieder dabei, hinter den Kulissen die Blockade des BVG-Etats aufzulösen um die dringend nötigen Investitionen in die Verkehrswende auslösen zu können. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) als Aufsichtsratschefin der BVG ist ebenso involviert wie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) und Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne).

Hintergrund ist die ungeklärte Frage, wer die Kosten für den Tarifabschluss aus dem April 2019 tragen soll. Die 14.500 Mitarbeiter erhielten einen gehörigen Gehaltszuwachs und verdienen nun im Durchschnitt rund 17 Prozent mehr als vorher. Allerdings hat der Senat es bisher abgelehnt, dem Unternehmen die zusätzlichen Kosten abzunehmen. Die Lohnkosten stiegen um knapp 100 Millionen Euro im Jahr. 2019 schloss die BVG deshalb erstmals seit Jahren wieder mit einem dicken Minus ab.

Im Wirtschaftsplan für 2020 fehlen noch 39 Millionen Euro

Für 2020 muss es jedoch eine Lösung geben. Zumindest für den Zeitraum, bis wahrscheinlich Mitte des Jahres der neue Verkehrsvertrag zwischen dem Land und der BVG geschlossen wird, der die Zusatzkosten decken soll. Einen Wirtschaftsplan, der ins Defizit steuert, möchte der Aufsichtsrat nicht genehmigen. Wie zu hören war, stellten sich vor allem die Arbeitnehmervertreter quer und drohten, den Wirtschaftsplan und damit die beabsichtigten Zukunftsinvestitionen platzen zu lassen. Die Gewerkschaft Verdi war ohnehin schon sauer, weil der Senat die BVG für das vergangene Jahr „in die roten Zahlen getrieben“ habe, wie der Landesbezirksleiter Frank Wolf kritisiert hatte.

Eine Lösung soll nun bis Ende nächster Woche gefunden werden. Am 27. Februar tagt der Aufsichtsrat der BVG in einer außerordentlichen Sitzung. Es geht darum, 39 Millionen fehlende Euro irgendwo aufzutreiben. Das könnte gelingen, hieß es am Sonnabend. Der Finanzsenator und die anderen beteiligten Ressorts würden Geld zusammen legen, um das Loch zu stopfen.

Sollte dann ein Wirtschaftsplan vorliegen, würden die Verfahren für die Ausschreibungen wiederbelebt, so eine BVG-Sprecherin. Die BVG steht beim Umstieg auf Elektrobusse unter politischem Druck. Für die grüne Verkehrssenatorin Günther sind die E-Fahrzeuge ein Herzensanliegen. Sie ist auf weniger Dieselbusse auf Berlins Straßen angewiesen, um die Vorgaben für die Emissionen etwa von Kohlenmonoxid einhalten und weitere Fahrverbote vermeiden zu können.

Aus einer früheren, kleineren Bestellung erwartet die BVG in diesem Frühjahr 15 weitere Elektrobusse von Solaris. Der Fahrzeugtyp Urbino 18 electric ist, wie die bereits auf verschiedenen Linien eingesetzten Busse, 18 Meter lang und geeignet für bis zu 99 Passagiere. Die übrige Flotte soll aus Bussen des Typs New Urbino 12 Electric bestehen. Der ist zwölf Meter lang und bietet 70 Fahrgästen Platz. Insgesamt will die BVG mit Förderung von Land und Bund bis 2021 225 E-Busse anschaffen.