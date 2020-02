Dokumente zu Holocaust-Film von Jerry Lewis in Berlin

Berlin. Ein Clown in Auschwitz. Die Auseinandersetzung des US-Schauspielers, Komikers und Regisseurs Jerry Lewis mit dem Holocaust sollte im Spielfilm "The Day the Clown Cried" münden. Die 1972 gedrehte Geschichte eines von den Nazis inhaftierten Clowns, der nach Auschwitz deportierte Kinder auf ihrem Weg in den Tod begleitet, wurde nie veröffentlicht. Chris Lewis, Sohn des 2017 im Alter von 91 Jahren gestorbenen Schauspielers, übergab der Deutschen Kinemathek Berlin am Samstag im Rahmen der Berlinale Dokumente aus dem Nachlass.

Neben den Produktionsunterlagen gehören dazu nach Angaben der Kinemathek bisher unveröffentlichte, während der Dreharbeiten entstandene Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Bei den Filmfestspielen stand am Samstag als Berlinale Special der Lewis-Spielfilm "The Nutty Professor" ("Der verrückte Professor") aus dem Jahr 1963 auf dem Programm.