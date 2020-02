Gefahrgutlaster rollt in Böschung: A13 teilweise gesperrt

Ortrand. Wegen eines von der Straße abgekommenen Gefahrgutlasters ist die Autobahn 13 bei Ortrand (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) am Samstagmorgen teilweise gesperrt. Es seien keine gefährlichen Stoffe ausgetreten, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen kam dem Fahrer mit dem Laster am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache auf dem Weg Richtung Dresden von der Fahrbahn ab und rutschte in eine Böschung. Der Fahrer blieb unverletzt. Aus dem Lastwagen lief Diesel aus. Einsatzkräfte bargen den Gefahrguttransporter gegen 9.15 Uhr. Die Aufräumarbeiten dauerten zunächst an.

( dpa )