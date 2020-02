Grünen-Basis entscheiden über Spitzenkandidatinnen

Im Rennen sind Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und Fraktionschefin Antje Kapek. Noch wird an einer Team-Lösung gearbeitet.

Berlin. Noch ist offen, wer die Berliner Grünen in die Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 führen wird. Als sicher gilt nur, dass es eine Spitzenkandidatin sein wird. Die Auswahl wird aller Voraussicht nach zwischen Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und der Fraktionschefin Antje Kapek fallen. Eine Kampfkandidatur wird in der seit Monaten in den Meinungsumfragen führenden Partei nicht ausgeschlossen, obwohl die Spitze der Grünen eine einvernehmliche Teamlösung bevorzugen würde.

Immerhin steht der zeitliche Fahrplan nun fest. Die Entscheidung soll auf einer Mitgliederversammlung am 28. November fallen. Dieses Datum steht im Antrag mit dem Titel „Aufbruch 2021 – Gut für ganz Berlin“, indem der Landesvorstand die Schrittfolge für die nächsten Monate dargestellt hat. Diesen Antrag soll die Landesdelegiertenkonferenz der Berliner Grünen am 28. März absegnen.

Bis zu 2000 Parteimitglieder sollen entscheiden

Die Basis soll also entscheiden, in welcher Formation die Grünen den nach aktuellem Stand der Umfragen durchaus möglichen Griff nach dem Roten Rathaus angehen. Angedacht ist eine möglichst große Versammlung, zu der bis zu 2000 der 9000 Berliner Mitglieder erwartet werden. Dass sich die Grünen noch acht Monate Zeit nehmen für die Kür ihrer Kandidatinnen, wollen Parteivertreter als selbstbewusstes Vorgehen verstehen. „Wir haben keinen Druck und wir werden uns die Zeit nehmen“, sagte der Landesvorsitzende Werner Graf am Freitag und fügte hinzu: „Und wir wollen noch ein Jahr gut regieren.“