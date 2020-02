Autofahrer kracht bei Michendorf gegen Baum und stirbt

Michendorf. Ein Autofahrer ist am Freitagmittag in der Nähe von Michendorf (Potsdam-Mitteldorf) gegen einen Baum gefahren und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann Anfang Siebzig wurde bei dem Unfall eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem Auto, konnten aber nichts mehr für ihn tun. Der Wagen brannte komplett aus. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die Landesstraße war während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Durch Kollisionen mit Bäumen starben in Brandenburg laut der jüngsten Unfallstatistik im vergangenen Jahr 39 Menschen - also jeder dritte Verkehrstote. Insgesamt gab es 1400 Verkehrsunfälle, die an Bäumen endeten.