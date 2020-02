Mit 233km/h über die A100 - Raser muss 5600 Euro zahlen

Berlin. In Berlin ist das Urteil in einem Raser-Prozess gefallen. Der Fahrer eines 600 PS starken Autos war im August 2019 mit 233 Stundenkilometern über die Stadtautobahn A100 gebrettert. Erlaubt waren 80 km/h. Dabei überholte der 25-Jährige andere Fahrzeuge rechts, um an ihnen vorbei zu preschen.

Der 25-jährige Fahrer dieses Autos mit fast 600 PS beschleunigte im August 2019 auf der #A100 seinen Boliden auf beweissichere 233 km/h, hierbei überholte er andere Fahrzeuge rechts, um schneller vorwärts zu kommen.

Warum wir Ihnen heute davon berichten? ➡️ 1/2



^tsm pic.twitter.com/X2Dvy5UcuS — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 21, 2020

Jetzt muss der Mann 5600 Euro Geldstrafe zahlen, darüber hinaus verliert er seinen Führerschein. Für die nächsten acht Monate darf der 25-Jährige auch keine neue Fahrerlaubnis beantragen.

Raser war mit Mietwagen unterwegs

Der Fahrer war mit seinem Boliden einer Zivilstreife am Autobahndreiecks Charlottenburg aufgefallen, als er in Richtung Seestraße an den Beamten vorbei raste. Den Fahndern gelang es ihn in Moabit zu stellen. Wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein und das Fahrzeug des Mannes, bei dem es sich um ein Mietfahrzeug handelte.