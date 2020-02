Gesellschaft Von Shinchonji bis Wunderheiler: Mehr Anfragen an Sekteninfo

Berlin. In Berlin ist der Beratungsbedarf zum Thema Sekten deutlich gestiegen. Gab es 2016 mit 366 Kontakten im Schnitt rund eine Anfrage pro Tag, haben sich 2018 und 2019 jeweils fast 600 Menschen an die Sekteninfo Berlin gewandt, teilte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag mit. Dabei gehe es weniger um Großorganisationen wie zum Beispiel Scientology. Viel häufiger fragten Ratsuchende nach kleinen Gruppierungen.

Darunter seien zum Beispiel bibeltreue Evangelikale, die koreanische Neuoffenbarungsreligion Shinchonji, zweifelhafte Lebenshilfe-Angebote, dubiose Coachings oder sogenannte Wunderheiler. Jede dritte Gruppe sei bei Anfragen heute unbekannt, sagte Fachberaterin Jennifer Neumann.

Die 2008 gegründete Beratungsstelle in der Hauptstadt hat ihren Namen geändert. Bisher hieß sie Leitstelle für Sektenfragen im Land Berlin. Mit der Bezeichnung Sekteninfo Berlin sollen Verwechslungen mit bundesweiten Angeboten ausgeschlossen werden.