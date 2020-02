Füchse Berlin nach Minden-Pleite bedient

Berlin. Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im Januar bei den Füchsen Berlin war Sportvorstand Stefan Kretzschmar von der Leistung seines Teams enttäuscht. Die 25:30-Pleite am Donnerstagabend in der Handball-Bundesliga in Minden war für ihn "ein stückweit ernüchternd". "Wir waren einfach in allen Mannschaftsteilen nicht voll da und uns fehlte das Feuer, das ärgert mich", sagte Kretzschmar.

Lange Zeit zum Hadern bleibt den Füchsen aber nicht. Von Minden aus macht sich das Team direkt auf den Weg nach Nordspanien. Dort tritt das Team am Samstag im dritten Gruppenspiel des EHF-Pokals bei BM Logrono La Rioja an (19.00 Uhr/DAZN). Zwischen den Spielen bleibt nur ein kompletter Reisetag. "Wir wissen nicht so recht, was uns da erwartet", sagte Trainer Velimir Petkovic.

Nach dem Auftaktsieg in Aix-en-Provence und dem Remis daheim gegen die Ungarn aus Tatabanya sind die Füchse derzeit zwar Tabellenführer der Gruppe D, aber "nach unserer Rechnung haben wir einen Punkt Minus. Deshalb dürfen wir nicht noch weitere Punkte verschenken", meinte Petkovic.

Fehlen wird in Spanien Rückraum-Riese Dainis Kristopans, der im EHF-Pokal nicht spielberechtigt ist. In Minden lastete zu viel Verantwortung auf dem 2,15 Meter großen Neuzugang. Alleine kann auch er keine Spiele gewinnen. "Darin bestand von Anfang an die Gefahr, dass du denkst, du hast einen im Team, der wird das schon irgendwie machen. Aber das ist fatal", warnte Kretzschmar.

Neben Kristopans wird erneut auch Nationalspieler Paul Drux fehlen - ein herber Verlust für die Berliner. "Paul wird drei Wochen pausieren müssen. Das trifft uns jetzt sehr hart, weil man in Minden gesehen hat, wie sehr er uns fehlt", sagte Kretzschmar. So muss es in Spanien das Team richten, dass schon in Aix gewann. "Und da haben sie es ja gut gelöst."