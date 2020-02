Eisbären Pföderl: "Wir sind um einiges besser geworden"

Augsburg. Bei Nationalspieler Leonhard Pföderl wächst die Zuversicht nach dem fünften Eisbären-Sieg in Serie weiter. "Wir sind über die Monate wirklich gut zusammengewachsen und spielerisch um einiges besser geworden", sagte der 26-Jährige am Donnerstagabend bei Magentasport nach dem 5:3 des Berliner DEL-Clubs bei den Augsburger Panthern.

Optimistisch stimmt den Angreifer, dass die Hauptstädter zuletzt auch über die Titelfavoriten aus Mannheim und München Siege feierten. "Wir haben auch schon gegen die, die über uns stehen, gezeigt, dass wir mithalten und gewinnen können", sagte er mit Blick auf die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga, die Mitte März beginnen.

Den jüngsten Erfolg sah Pföderl trotz seiner eigenen drei Tore eher nüchtern: "Es war vielleicht ein bisschen Glück dabei." Die Augsburger seien auch ganz gut unterwegs gewesen. "Aber wir haben uns nach dem ersten Drittel zusammengerissen und ein ganz gutes Auswärtsspiel gemacht."

Trainer Serge Aubin lobte ebenfalls die Beharrlichlkeit seines Teams, das einen 1:3-Rückstand noch umgebogen hatte. Besonders hob der Kanadier die in den vorherigen Spielen ungewohnt unauffällige Paradereihe hervor, die in Augsburg bei allen fünf Toren auf dem Eis stand. Pföderl, James Sheppard und Marcel Noebels, der das zwischenzeitliche 1:2 erzielt hatte, seien "herausragend" gewesen, sagte er. Nun dürfen sich die Eisbären kurz in Berchtesgaden erholen, ehe sie am Sonntag (15 Uhr/Magentasport) bei den Nürnberg Ice Tigers antreten.