Wie Gäste in Berliner Shisha-Bars auf Hanau reagieren

Eine Tür trennt das Hürrem Sultan von der Welt da draußen. Wer die Shisha-Bar betritt, lässt seine Probleme vor dem Eingang. Keine Aggressionen, kein Stress – einfach ein bisschen abhängen und chillen. So will das der Chef. Deshalb kommen die Besucher in den Laden in Kreuzberg, versinken in den breiten Sofas und Sesseln, die jedes Wohnzimmer aufhübschen würden, und nuckeln an den Schlauchenden der Wasserpfeifen. Dazu servieren die Kellner Tee oder Cocktails. Es riecht nach künstlicher Wassermelone. Über die Boxen läuft R’N’B-Musik. Das ist auch am frühen Donnerstagabend nicht anders.

Eine Nacht zuvor hatte ein 43-Jähriger in zwei Shisha-Bars in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Weitere sechs Menschen sollen verletzt worden sein, einer davon schwer. Anschließend soll der Mann seine Mutter und sich umgebracht haben. Der Generalbundesanwalt Peter Frank sprach von einer „zutiefst rassistischen“ Gesinnung.

Doch „Hanau“ – es ist ein Wort, das an diesem Donnerstag nicht durch die Tür des Hürrem Sultan passt. Ein Mitarbeiter sitzt auf einem Sessel mit Blick zur Tür. Sobald Gäste die Shisha-Lounge betreten, springt er auf und führt sie zu einem Tisch. Zwischendrin sagt er: „Wir haben kurz vor der Arbeit darüber gesprochen.“ Aber mehr nicht. Mehr wolle er auch nicht dazu sagen. Er habe heute Mittag bereits ein Interview einer Zeitung ausgeschlagen.

„Heute ist die Sprache in Kreuzberg Englisch“

Dann klingelt sein Telefon und er kümmert sich um die nächsten Besucher. Als der Mitarbeiter wiederkommt, will er aber doch etwas loswerden: „Als ich aufgewachsen bin, waren hier viele Türken. Heute ist die Sprache in Kreuzberg aber nicht mehr Türkisch, sondern Englisch, denn die Menschen hier sind Multikulti.“ Schon deshalb könne so etwas in Berlin nicht passieren.

An den Tischen der Gäste scheint die Welt da draußen so fern. Am Nebentisch ganz hinten im Eck lernen sich zwei junge Menschen kennen. Sie sprechen über ihre Lieblingsserien und darüber, was sie sich für ihre Zukunft wünschen. Sie muss außerdem noch ein paar Storys für Instagram machen und zieht dafür ungewöhnlich lange an der Wasserpfeife während er für einen Moment etwas verloren wirkt.

Zwei Tische weiter verfolgt ein junger Mann, ein Fußballspiel von Inter Mailand auf seinem Smartphone. Er sagt, er rauche manchmal nach der Arbeit gerne eine Shisha und entspanne dabei. Weiter vorne, gegenüber dem Holztresen, kichern junge Mädchen. Alle Besucher haben eines gemeinsam: Sie fühlen sich wohl in der Shisha-Bar. Sie sind hier für eine gute Zeit. Auch deshalb kein Drang, über den Anschlag zu reden.

Situation sei „nicht so schlimm wie in anderen Ländern“

In Neukölln wohnen viele Familien mit türkischen und arabischen Wurzeln, in der Gegend rund um das Rathaus Neukölln gibt es zahlreiche Shisha-Cafés, in denen vor allem Männer sitzen. „Das ist schlimm, was passiert ist“, sagt ein Kunde in einer Bar an der Karl-Marx-Straße. Die Anschläge auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz 2016 und zuletzt in Halle zeigten, dass die Situation auch in Deutschland schlimmer werde - „aber noch lange nicht so schlimm wie in anderen Ländern.“

„Wir sind deutsch und fühlen uns deutsch“

Vor einer Bar an der Sonnenallee hängt eine Deutschlandfahne. Der Besitzer hat palästinensische Wurzeln und betont: „Die hängt immer da, wir sind deutsch und fühlen uns deutsch.“ Ein gutes Dutzend Männer sitzt am Nachmittag an den Tischen. Sie rauchen Shishas und trinken Tee, die meisten für sich alleine. Im Fernseher läuft Musik, über den Anschlag wird nicht gesprochen. „Wir haben aber davon gehört“, sagt ein Kellner.

Das Luft und Liebe in Friedrichshain war bis vor einigen Monaten noch sehr klischeehaft: gedimmtes Licht, Hip-Hop-Musik und überwiegend Männer als Gäste. Das wollte der Besitzer aber nicht mehr. Nun strahlen Scheinwerfer von der Decke und es dröhnt Dua Lipa aus den Boxen. Vor der Wand steht ein Baum mit rosa Blättern, die Einrichtung besteht aus türkisfarbenen Stühlen.

Der Barkeeper erklärt, er habe von dem Anschlag nicht einmal etwas mitbekommen, da er sein Handy eigentlich nicht nutze. Und auch bei zwei jungen Frauen am Tisch will man lieber über Positives reden, da eine der beiden Geburtstag hatte. (mit dpa)