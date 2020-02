Füchse Berlin kassieren schmerzliche Pleite in Minden

Berlin. Im Kampf um einen internationalen Startplatz haben die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga einen schweren Rückschlag einstecken müssen. Am Donnerstagabend verloren die ersatzgeschwächten Berliner beim Tabellen-14. GWD Minden klar mit 25:30 (12:15). Damit rutscht der Hauptstadt-Club wieder auf Platz vier ab. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg und Stipe Mandalinic mit je vier Toren.

Neben den Langzeitverletzten Simon Ernst, Fabian Wiede und Mattias Zachrisson musste Trainer Velimir Petkovic auch auf Nationalspieler Paul Drux (Sehnenentzündung im Fuß) verzichten. Aber auch ohne dieses Quartett kamen die Füchse gut in die Partie. In der elften Minute gingen die Berliner 8:5 in Führung. Doch danach riss der Faden in ihrem Spiel. Zeitstrafen und zu viele Ballverluste brachten sie schnell um den Vorsprung.

Es folgte ein 1:5-Lauf. Zudem scheiterten sie immer häufiger am Ex-Berliner Malte Semisch im Kasten der Mindener. Martin Ziemer auf der anderen Seite hingegen bekam kaum einen Ball zu fassen. Und auch Neuzugang Dainis Kristopans konnte kaum Akzente setzen (zwei Tore bei sieben Würfen). So wuchs der Rückstand bis zu Halbzeit bis auf drei Tore an (12:15).

Nach dem Seitenwechsel liefen die Füchse weiter einem Rückstand hinterher. Zu selten gelang es ihnen, die Angriffe der Gastgeber zu stoppen. Zudem sah Abwehrchef Jakov Gojun in der 37. Minute die rote Karte und musste vom Feld. Und wenn sich Möglichkeiten ergaben, zumindest wieder auf zwei Treffer heranzukommen, wurden die Chancen vergeben. So waren die Berliner am Ende chancenlos.