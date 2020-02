Tourismus in Brandenburg boomt

Fast 14 Millionen Übernachtungen in 2019 in Brandenburg: Wirtschaftsminister Jörg Steinbach will die 15 Millionen-Marke knacken.

Potsdam. Tropical Islands in Brand ist nicht nur als Badeparadies beliebt, auch die Übernachtungsmöglichkeiten werden stark nachgefragt. 1,2 Millionen Gäste mit 490.000 Übernachtungen verzeichnete das Ressort allein im vorigen Jahr – und ist damit das besucherstärkste touristische Angebot in Brandenburg. Für die Eigentümer der tropischen Urlaubswelt, die spanische Parques Reunidos Gruppe, Grund genug, weiter zu investieren. Bereits in diesem Sommer soll eine neue Ferienhausanlage mit 135 Häusern in unmittelbarer Nähe zur Halle eröffnet werden, damit erhöht sich die Zahl der Ferienhäuser auf 248.

In Cottbus ist gerade ein Best Western Plus an den Start gegangen, im Herbst soll in Brandenburg an der Havel ein Hotel im Burghof des Doms eröffnen. Das Landgut Stober in Groß Behnitz (Havelland) baut aus, will künftig 300 Zimmer und 30 Tagungsräume anbieten. „Karls“ plant neben dem Erdbeerhof in Elstal ein Familienressort mit 3.000 Betten. Für Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) der Beleg, dass es um die Reisebranche in der Mark gut bestellt ist.

Im Vorfeld der Internationalen Tourismusbörse (ITB) zog er am Donnerstag in Potsdam Bilanz. Mit 13.974.866 Übernachtungen, die 2019 von 5,2 Millionen Gästen gebucht wurden, habe Brandenburg nur haarscharf die erhoffte 14-Millionen-Marke verpasst. Was Steinbach nur noch mehr anstachelt. „In absehbarer Zeit durchbrechen wir die Grenze von 15 Millionen“, kündigt er gut gelaunt an. Denn „in Zeiten zunehmender Diskussionen um Klimaschutz und intensiven Weltgeschehens“ rücke der Deutschland-Tourismus immer mehr in den Fokus.

Brandenburg zieht Touristen an

„Wir hatten 2019 nicht nur mehr Gäste, sondern diese haben auch mehr Geld ausgegeben“, erklärt Steinbach. Denn anders als noch 2018 stieg 2019 auch der Umsatz real um 5,2 Prozent. 8,9 Prozent der Brandenburg-Besucher kommen aus dem Ausland – vor allem aus Polen und den Niederlanden. Fast jede fünfte Übernachtung verbuchten die Gemeinden Potsdam (1,3 Millionen), Rheinsberg (584.000) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und Burg (574.000) im Spreewald. Letztere Reiseregion knackte im Vorjahr ihren persönlichen Rekord und kletterte bei den Übernachtungen erstmals über die Zwei-Millionen-Marke.

Das gelang in der Vergangenheit bislang nur dem Seenland Oder-Spree, das auch 2019 mit 2.284.100 Übernachtungen wieder an der Spitze der Brandenburger Reisegebiete lag. Um diese im nationalen wie internationalen Wettbewerb noch schlagkräftiger aufzustellen, denkt Steinbach über eine Zusammenlegung von Urlaubsregionen zu größeren Einheiten nach. „Das gilt es zu diskutieren“, weiß der Minister auch um die Kritik an einem solchen Modell.

Campingtourismus boomt in Brandenburg

Womit Brandenburg bei seinen Gästen aktuell punktet: „Mit Aktivtourismus in der Natur, vielseitigen Kulturangeboten, guter Infrastruktur und einer verlässlich guten Qualität“, sind sich Steinbach und Dieter Hütte, Chef der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH, einig. So kamen die Campingangebote im Vorjahr wieder besonders gut an. „Mit nahezu 1,4 Millionen Übernachtungen ist die Campingwirtschaft eine unserer tragenden touristischen Säulen“, hob der Minister hervor. Neben den boomenden Campingplätzen (+7,5 Prozent) waren es vor allem Übernachtungen in Ferienhäusern, die überproportional angestiegen sind (fast zwei Millionen Übernachtungen, +6,4 Prozent).

Verhaltener betrachtet Bert Krsynowski die Entwicklung. Seit 1993 betreibt der gelernte Koch und studierte Ökonom mit seiner Frau erfolgreich das Hotel „Am Alten Rhin“ in Neuruppin. Was den Unternehmer umtreibt, ist die Frage nach Fachkräften. „Als ich mich vor 30 Jahren selbstständig machte, standen uns gut ausgebildete junge Leute zur Verfügung. Wir konnten aus dem Vollen schöpfen.“ Die Situation habe sich ins Gegenteil verkehrt. Die Zahl der Vollzeitkräfte habe sich deutlich verringert, wogegen die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten seit 2015 um mehr als 20 Prozent gestiegen sei.

Modelle entwickeln, um Fachkräfte zu gewinnen

Nicht nur neue Arbeitszeitmodelle seien gefragt. Viele Fachkräfte in der Hotellerie und Gastronomie bestritten ihren Lebensunterhalt mit gleichzeitig mehreren 450-Euro Jobs, sagt Krsynowski: „Sie bekommen auf diese Weise mehr ausgezahlt als Angestellte in Vollzeit, bei denen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern den Lohn erheblich schmälern.“ Hier sei die Politik gefragt, fordert der Touristiker, der sich zugleich im Präsidium der Industrie- und Handelskammer Potsdam und beim Hotel- und Gaststättenverband in Brandenburg engagiert – und sich zugleich für den Abbau von Bürokratie stark macht. „Als ich als Hotelier anfing, habe ich zehn Prozent meiner Arbeitszeit für Bürokratie aufbringen müssen, heute sind es 90 Prozent. Das ist pures Geld, das uns verloren geht“, spricht er aus, was auch den Großteil seiner Branchenkollegen aufbringt.