Extremismus Rechtsextreme Taten in Neukölln: Anklage gegen zwei Männer

Berlin. Gegen zwei Verdächtige in der Serie rechtsextremer Anschläge in Berlin-Neukölln ist wegen Schmierereien Anklage erhoben worden - bereits im November. Das wurde durch einen Bericht des "Tagesspiegel" (Donnerstag) über Unstimmigkeiten zwischen Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Tiergarten in dem Fall bekannt. Das Amtsgericht ließ demnach im Januar nur 3 von 14 Anklagepunkten für einen Prozess zu. Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage, es gehe um Sachbeschädigung und Verwenden von Nazisymbolen. Gegen den Beschluss des Amtsgerichts habe man Beschwerde beim Landgericht eingelegt.

Gerichtssprecherin Lisa Jani sagte dem "Tagesspiegel", vermutlich werde das Landgericht bis Ostern mitteilen, ob es die Anklage komplett zulässt oder wie vom Amtsgericht beschlossen.

Angeklagt sind laut dem Zeitungsbericht Taten, die die Polizei 2017 während einer monatelangen Observation mitbekam. Die Verdächtigen sollen Gebäude beschmiert haben, etwa mit Bezug zum Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß. Dass das Amtsgericht den Großteil der angeklagten Delikte nicht zulässt, wird dem Artikel zufolge damit begründet, dass die Schmierereien "Zufallsfunde" der Polizei im Rahmen eines anderen Verfahrens (zu politisch motivierter Brandstiftung) seien. Zudem wurden diese Taten offenbar auch als nicht schwerwiegend genug betrachtet.

Die Polizei rechnet der Serie rechtsextremer Taten in Neukölln insgesamt 72 Taten zu, darunter 23 Brandstiftungen. Viele davon wurden zwischen Ende 2016 und Mitte 2017 begangen. Nach Brandanschlägen Anfang 2018 auf die Autos eines Kommunalpolitikers und eines Buchhändlers hatte die Polizei Wohnungen von Rechtsextremisten durchsucht. Überführt werden konnten die Brandstifter nicht. Die Polizei geht von insgesamt drei Tatverdächtigen aus.