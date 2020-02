SAP-Mitgründer Plattner hält Tesla-Ansiedlung für bedeutend

Potsdam. Der Mitgründer von Europas größtem Softwarehersteller SAP, Hasso Plattner, hat die Bedeutung der geplanten Ansiedlung des US-Elektroautoherstellers Tesla bei Berlin betont. "Das ist ein richtiger Fertigungsbetrieb, der ist wichtig für Brandenburg", sagte Plattner den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Donnerstag/online). "Es kann sich offenbar einfach kaum einer vorstellen, dass Elon Musk da tatsächlich in anderthalb Jahren die Fabrik hinbaut."

Tesla will ab dem nächsten Jahr in Grünheide in Brandenburg bis zu 500 000 Elektrofahrzeuge im Jahr in seiner ersten europäischen Fabrik produzieren. Tesla-Chef Musk hatte die Pläne im November verkündet. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg stoppte die Rodung von Wald auf dem Gelände der geplanten Fabrik nach einer Beschwerde des Umweltverbands Grüne Liga vorläufig, die endgültige Entscheidung dazu steht noch aus.