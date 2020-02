Opposition sieht Gesundheitswesen in schlechtem Zustand

Berlin. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus sieht das Gesundheitswesen in der Stadt in einem schlechten Zustand. In einer Debatte über das neuartige Coronavirus am Donnerstag verwiesen CDU, FDP und AfD unter anderem auf lange Wartezeiten in Notaufnahmen, Fachkräftemangel in Klinken, die Abwanderung von Ärzten und Pflegepersonal sowie eine mangelhafte Ausstattung beim Katastrophenschutz. Statt aber über diese "wahren Probleme" zu sprechen, lenke der Senat den Fokus auf ein Problem, das es in Berlin gar nicht gebe, sagte der FDP-Abgeordnete Florian Kluckert. In Berlin sei schließlich niemand an dem Virus namens Sars-CoV-2 erkrankt.

( dpa )