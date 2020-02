Berliner Abgeordnetenhaus gedenkt der Opfer von Hanau

Berlin. Mit einer Schweigeminute hat das Berliner Abgeordnetenhaus der Opfer der nächtlichen Gewalttaten im hessischen Hanau gedacht. "Wir sind erschüttert über das Geschehen", sagte Parlamentspräsident Ralf Wieland am Donnerstag zu Beginn der Plenarsitzung. "Verbrechen dieser Art sind und bleiben sinnlos." Auch wenn die Hintergründe noch nicht geklärt seien: Einziges Ziel solcher Täter sei es zu zerstören. "Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Hanau", sagte Wieland weiter.

In Hanau hatte ein Täter in der Nacht in zwei Shisha-Bars neun Menschen erschossen. Der Generalbundesanwalt übernahm die Ermittlungen. Die Motivation des Täters war zunächst noch nicht klar, nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU) besteht Terrorverdacht. Stunden nach dem Verbrechen entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass der Mann seine 72-jährige Mutter und sich selbst erschossen hat.