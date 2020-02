Deutsche Bahn: So bequem ist die neue Dienstkleidung

Nach mehr als 17 Jahren will die Deutsche Bahn eleganter werden. „Ein neuer Chic war dringend nötig“, sagt Zugbegleiterin und Stilberaterin Gritt Gläsel zur neuen Dienstkleidung der 43.000 Bahnmitarbeiter.

Sie tragen ab August Burgund und Blau. Entworfen von Stardesigner Guido Maria Kretschmer. „Wir haben uns für ihn entschieden, weil er viel Erfahrung mit dem Entwerfen von Dienstkleidung hat“, erklärt eine Bahnsprecherin.

Wie viel dieser Stilwandel gekostet hat, dazu will das Unternehmen keine Auskunft geben. Aber die Deutsche Bahn gewährt Einblicke in dessen Vorbereitung. Derzeit können die Mitarbeiter bundesweit in mehr als 15 Kleidergalerien ihre neuen Anzüge anprobieren und werden bei ihrer Auswahl von geschulten Stilberatern unterstützt. Die Berliner Morgenpost war bei einer Anprobe dabei und hat sich die neuen Kleidungsstücke angeschaut.

Neue Dienstkleidung bei der Deutschen Bahn in Burgund und Blau

„Das sieht aber gar nicht nach dem Stil der Deutschen Bahn aus“, denke ich, als ich in die Kleidungsgalerie am Ostbahnhof eintrete und die neuen Kleidungsstücke begutachte. „Wir haben uns für die Farben Burgund und Blau entschieden, weil sie dem Großteil der Menschen steht - egal ob blond oder brünett, blass oder gebräunt“, erklärt mir Stilberaterin Gläsel.

Sitzt sie richtig? Krawatte ist Pflicht bei den Männern.

Foto: DAVIDS/Sven Darmer

In den letzten Jahren habe sich bei der Bahn viel verändert, und nun sei die Mode an der Reihe. „Wir wollen uns insgesamt moderner präsentieren, sodass die Mitarbeiter sich wohler fühlen“, erklärt eine Bahnsprecherin.

Erstmals gehören auch Kleider, Trenchcoats, Jeans und Polohemden

Im Ankleideraum warten Kleiderständer mit unzähligen Hemden, Hosen und Kleidern. Zum ersten Mal gehören nun auch Kleider, Trenchcoats, Jeans und Polohemden zur Garderobe der Bahnmitarbeiter, erklärt Gläsel. „Ich halte es für einen großen Fortschritt, dass wir nun mehr Kombinationsmöglichkeiten haben und auch mal andere Kleidungsstücke tragen können. Vorher sahen wir jeden Tag gleich aus“, sagt Zugbegleiterin Ulrike Kieslich. „Ich finde es gut, dass es auch endlich ein fraulich geschnittenes Kleid gibt.“

Aber ist ein Kleid wirklich eine gute Uniform? Um meine Zweifel zu zerstreuen, darf ich eines anprobieren. Ich entscheide mich für die Farbe Burgund. Es ist etwas zu lang. „Gar kein Problem“, sagt meine Stilberaterin freundlich. „Wir haben alle Kleidungsstücke in allen möglichen Größen, von sehr kleinen bis sehr großen“.

Im Extremfall könnten sogar Maßanfertigungen vorgenommen werden. Gläsel erklärt, dass es gewisse Trageregeln gebe, dazu gehöre zum Beispiel, dass ein Kleid genau so lang sein müsse, dass es gerade so das Knie umschließe. Auch bei Röcken, Hosen und Hemden gebe es solche Regelungen.

Zugbegleiterinnen der Deutschen Bahn können zwischen Kleid, Rock oder Chinohose wählen

Das nächste Kleid passt. Der Stoff fühlt sich sehr sanft an und ist sehr bequem. Nur in meiner Bewegungsfreiheit an den Knien fühle ich mich etwas eingeschränkt. Das Ein- und Aussteigen stelle ich mir damit nicht gerade angenehm vor.

Aber die Zugbegleiterinnen können wahlweise auch einen Rock oder eine Chinohose, die bequem ist und unten eng abschließt, tragen. „Für uns ist es sehr wichtig, dass sich die Mitarbeiter wohl in der Kleidung fühlen, deswegen war der Tragekomfort für uns sehr entscheidend“, erklärt Gläsel. „Die alten Hosen waren zum Teil sehr derb, die neuen sind wesentlich leichter“.

Morgenpost-Volontärin Charlotte Bauer (l.) mit Stilberaterin Gritt Gläsel.

Foto: DAVIDS/Sven Darmer

60 Mitarbeiter halfen beim Design der neuen Dienstkleidung

Die Stilberaterin sucht ein burgund-blaues Halstuch raus und bindet es mir um. Das gehöre ebenfalls zu den Trageregeln, erklärt sie. Männer müssten anstatt des Tuchs eine graue Krawatte tragen. Außerdem sei es Pflicht, immer die beiden Farben Burgund und Blau zu kombinieren. Nur welche Schuhe die Bahnmitarbeiter tragen, dürfen sie sich selber aussuchen.

„Die meisten Kollegen sind mit der neuen Dienstkleidung sehr zufrieden und wollen sie gleich anbehalten“, sagt Gläsel. Bei dem Design hätten insgesamt 60 Mitarbeiter mitgeholfen. Ihre Wünsche und Anmerkungen seien beim Designprozess mit berücksichtigt worden. „Zum Beispiel haben die Hosen am Anfang zu schnell geknittert, da mussten wir dann nochmal nachbessern“, sagt Gläsel.

30 Minuten nehmen sich die Mitarbeiter für so eine Stilberatung Zeit. Für mich ist es an der Zeit, das Kleid wieder auszuziehen. Als ich abschließend noch einen Blick auf das Etikett an der Innenseite des Kleides werfe, sehe ich die Aufschrift MADE IN GREEN by OEKO-TEX®.

Neue Dienstkleidung der Deutschen Bahn mit Öko-Siegel

Das bedeutet, dass bei der Produktion keine schadstoffhaltigen Materialien verwendet wurden und dass dabei auf eine umweltfreundliche sowie sozialgerechte Herstellung geachtet wird. „Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig, deswegen achtet die Deutsche Bahn auf die Einhaltung von besonders hohen Standards, die das Institut Hohenstein zertifiziert“, erklärt die Bahnsprecherin.

Das Hohenstein Institut führt Prüfungen von Produktqualität neutral und unabhängig durch. Die Prüfergebnisse werden mit verschiedenen Zertifikaten dokumentiert, wie dem des Oeko-Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien.

Die meisten Kleidungsstücke würden zum größten Teil aus Baumwolle bestehen. Produziert werde zu fairen Bedingungen in Mazedonien und Bulgarien. Wie lang die Kleidung hält, wisse man noch nicht. „Je nachdem, wie sich die Mode verändert, gehe ich davon aus, dass die nächste neue Dienstkleidung erst in mindestens 10 bis 15 Jahren kommt“, so die Sprecherin.