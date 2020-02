Filmbranche: "Nachhaltigkeit ist ein gutes Geschäft"

Berlin. Die Film- und Fernsehbranche hat sich auf mehr Klima- und Umweltschutz bei ihren Produktionen verständigt. "Wir treten miteinander für eine noch stärkere Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Film- und Serienproduktion ein, die für ein ökologisch wie auch ökonomisch und sozial verantwortliches Handeln steht", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die rund zwei Dutzend Vertreter der Branche am Mittwoch in Berlin gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) unterzeichneten.

"Nachhaltigkeit ist ein gutes Geschäft", sagte Charles Rivkin, Chef des US-Verbandes Motion Picture Association, in dem die großen Produzenten Universal, Paramount, Walt Disney, Sony und Warner sowie Netflix zusammengeschlossen sind. "Wir waren stets ein Motor für Fortschritt und technische Entwicklung." Der amtierende ARD-Vorsitzende Tom Buhrow sagte, die Anstalten fingen nicht bei Null an. Marcus Ammon, bei Sky für Eigenproduktionen verantwortlich, verwies auf Möglichkeiten wie CO2-Einsparungen oder Nutzung von LED-Licht. Und: "Auch eine Maske ohne Mikroplastik ist möglich."

Grütters sprach von einer "sehr innovativen Branche", die ihre Produktion nun "spürbar nachhaltiger gestalten" wolle. Die Vorreiterrolle sei auch Anspruch der Branche. Nachhaltigkeit sei "eine enorme Chance, nicht nur Verzicht". Grütters kündigte an, verbindliche Kriterien für Nachhaltigkeit in der geplanten Novelle des Filmförderungsgesetzes festschreiben zu wollen. Dafür gebe es bereits zahlreiche Ideen aus der Branche.