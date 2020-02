Friedrichstadt-Palast-Intendant zu Besuch bei der Morgenpost

Er ist zum ersten Mal zu Besuch bei der Berliner Morgenpost am Kurfürstendamm: Berndt Schmidt, Intendant vom Friedrichstadt Palast. Der 56-Jährige war von der Berliner Morgenpost zum „Berliner des Jahres 2019“ gekürt worden, eine Auszeichnung, über die er sich sehr gefreut habe, erzählte Schmidt am Mittwoch.

Berndt Schmidt, Intendant vom Friedrichstadtpalast, in der Redaktionskonferenz.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Er machte eine Blattkritik und diskutierte anschließend mit Chefredakteurin Christine Richter und den Redakteuren über den Friedrichstadt Palast. Da ging es um den großen Erfolg der aktuellen Show „Vivid“, um die Entwicklung der Besucherzahlen – von denen rund 40 Prozent aus Berlin kommen – und auch um den Umgang mit der AfD.

Berndt Schmidt erklärte, wie eine neue Show entsteht und warum das Experiment mit René Pollesch und Fabian Hinrichs so erfolgreich lief. All diese Vorstellungen in den vergangenen Wochen waren ausverkauft. Ein interessanter Vormittag.