Exhibitionismus in S-Bahn: Verdächtiger festgenommen

Berlin. Wenige Stunden nach Veröffentlichung eines Fahndungsfotos hat die Berliner Polizei einen Mann festgenommen, der exhibitionistische Handlungen in einer S-Bahn vorgenommen haben soll. Kriminalpolizisten nahmen den 55-jährigen Verdächtigen am Mittwochnachmittag in Charlottenburg fest. Er soll im Mai 2019 in einer S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Westkreuz und Wedding masturbiert haben, wie ein 12-jähriges Mädchen als Zeugin angab. Dabei soll er ein Tablet auf seinen Schoß gelegt haben, so dass die Tat von anderen Fahrgästen nicht bemerkt worden sein soll. Die 12-Jährige fotografierte den Mann mit ihrem Handy.

( dpa )