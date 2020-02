Taxifahrer am Flughafen Schönefeld

Verkehr Mehr als 1000 Taxifahrer in Berlin legen Arbeit nieder

Berlin. Für Fluggäste am Berliner Flughafen Schönefeld könnte es am Mittwoch schwierig werden, ein Taxi zu bekommen. Etwa 250 Fahrer haben am Mittag die Arbeit niedergelegt, wie der SXF Taxiverband BER erklärte. Der Ausstand soll bis etwa 14 Uhr dauern.

Die Taxibranche protestiert seit Langem gegen die Konkurrenz von Mietwagen, die über Plattformen wie Uber und FreeNow vermittelt werden. Auch in Berlin gab es Protest: Mehrere hundert Taxis standen nach Angaben der Taxi-Innung am Mittag vor dem Roten Rathaus. Dort lief am Mittwoch eine Konferenz zur Elektromobilität.